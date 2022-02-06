詹姆斯歸隊就繳大三元 湖人延長賽後險勝尼克[影]

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）因膝傷缺席5場比賽後，詹姆斯今天歸隊就繳出「大三元」成績，加上戴維斯也有「雙十」表現，讓美國職籃NBA洛杉磯湖人於延長賽後，以122比115驚險擊退來訪的紐約尼克。

詹姆斯（LeBron James）這場比賽斬獲29分、13籃板、10助攻，戴維斯（Anthony Davis）有28分、17籃板進帳，蒙克（Malik Monk）攻下並列全隊最高的29分，替補的亞瑞薩（Trevor Ariza）則貢獻了11分。

湖人今天贏球，拿下最近6戰中的第2勝；這次詹姆斯因傷缺陣的期間，湖人的戰績僅1勝4敗。

此役，湖人打完上半場，以56比76落後。下半場開打後，蒙克在第3節轟下18分，且尼克全隊單節只進帳13分，讓湖人打完3節後，反倒以87比84領先。

尼克的巴瑞特（R.J. Barrett）今天攻下全場最高、也是他生涯最多的36分，藍德爾（Julius Randle）有32分、16籃板的「雙十」演出，福尼耶（Evan Fournier）和伯克斯（Alec Burks）分獲15分、12分，羅賓森（Mitchell Robinson）雖只拿4分，但抓下11個籃板。

今天輸掉比賽，尼克最近6場比賽吞下5場敗仗。

第4節剩下2分22秒時，尼克還以99比108落後，但經過一陣追趕把比分縮小，並在巴瑞特於正規比賽時間剩下8.7秒時飆進1記三分彈，以111比111扳平戰局，把比賽逼進延長。

尼克今天的攻擊很快就進入狀況，首節投籃命中率高達6成82，開賽12分鐘便取得42比29的大幅領先，並創下尼克本季單節得分最高紀錄。

上半場尼克幾次取得21分的領先優勢，中場前1分57秒時，也曾以68比47領先。

下半場開打後，湖人打出24比8開局，在第3節剩下4分42秒時，以80比79超前，首度在這場比賽位居領先。蒙克在第3節包括三分球4投3中在內，9次出手命中6球，是湖人能領先的關鍵。

湖人的衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天出手10次只命中1球，打了29分鐘只獲5分。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1110206