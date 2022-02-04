NBA明星賽替補名單出爐 聯盟龍頭太陽雙衛入選

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽替補球員名單今天公布，全聯盟戰績最佳的鳳凰城太陽有兩名球員入選，分別是布克（Devin Booker）和老將保羅（Chris Paul）。

鳳凰城太陽目前戰績41勝10敗，在全聯盟排名第1，但陣中沒有任何選手被選為明星賽的先發球員。明星賽的先發球員是由球迷、球員、媒體投票決定，東、西區得票數最高的球員布魯克林籃網的杜蘭特（Kevin Durant）、洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）將分別擔任兩隊的隊長。

明星賽替補球員是由各隊教練投票選出，猶他爵士的戈貝爾（Rudy Gobert）、密契爾（Donovan Mitchell）也雙雙入選，其他獲選的還包括達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）、明尼蘇達灰狼的湯斯（Karl-Anthony Towns）、金州勇士的葛林（Draymond Green）。

這次的明星賽將於2月20日在克里夫蘭騎士主場舉行，騎士後衛賈蘭德（Darius Garland）這次獲選，是他生涯首度入選，也是騎士唯一能參加這次明星賽的球員。

東區替補名單上的還有波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）、籃網的哈登（James Harden）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）、多倫多暴龍的范佛利特（Fred VanVleet）、邁阿密熱火的巴特勒（Jimmy Butler）、密爾瓦基公鹿的密道頓（Khris Middleton）。

兩隊的隊長詹姆斯、杜蘭特將以「選秀」的方式，從入選名單中挑選自己球隊的球員，且選人時不受球員母隊在東或西區的限制。

目前還不確定詹姆斯和杜蘭特是否會打明星賽，因為杜蘭特扭傷左膝缺陣多時，詹姆斯則是因為膝蓋腫脹連續4戰沒有上場。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110204