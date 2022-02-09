NBA綠衫軍雙衛發威 賞籃網9連敗[影]

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（中央社布魯克林8日綜合外電報導）布朗（Jaylen Brown）與史瑪特（Marcus Smart）今天各自攻下22分，率波士頓塞爾蒂克126比91輕取布魯克林籃網，笑納本季最長的6連勝，近況悽慘的籃網則苦吞9連敗。

布朗一開賽就攻下8分，助塞爾蒂克打出14比0攻勢，首節還剩5分鐘，綠衫軍就以28比2大幅領先，第1節打完也還保有35比16優勢，布朗單節貢獻12分。

第2節籃網展開反攻，一度追到落後12分，但史瑪特本節進帳11分，讓綠衫軍上半場結束仍以69比43大幅領先。

布朗全場12投9中，外帶9助攻與7籃板，史瑪特全場16投8中，射進本季最多的6顆三分球。

明星前鋒塔特姆（Jayson Tatum）今天繳出19分，也是塞爾蒂克今天贏球功臣之一。塞爾蒂克近9戰狂拿8勝，輸球的籃網戰績則跌至東區第8。

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）上月15日出戰紐奧良鵜鶘時膝蓋受傷，高掛免戰牌至今，少了他的助陣，籃網近12場僅贏2場。

籃網另一球星哈登（James Harden）今天也因左大腿傷勢連3場缺陣。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110209