更多編輯台推薦新聞：
明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事
兩岸

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
娛樂

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300

NBA綠衫軍雙衛發威 賞籃網9連敗[影]

2022/2/9 14:22（2/9 14:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA球星布朗（圖）與史瑪特8日各自攻下22分，率波士頓塞爾蒂克126比91輕取布魯克林籃網。（圖取自facebook.com/fchwpo）
NBA球星布朗（圖）與史瑪特8日各自攻下22分，率波士頓塞爾蒂克126比91輕取布魯克林籃網。（圖取自facebook.com/fchwpo）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯克林8日綜合外電報導）布朗（Jaylen Brown）與史瑪特（Marcus Smart）今天各自攻下22分，率波士頓塞爾蒂克126比91輕取布魯克林籃網，笑納本季最長的6連勝，近況悽慘的籃網則苦吞9連敗。

布朗一開賽就攻下8分，助塞爾蒂克打出14比0攻勢，首節還剩5分鐘，綠衫軍就以28比2大幅領先，第1節打完也還保有35比16優勢，布朗單節貢獻12分。

第2節籃網展開反攻，一度追到落後12分，但史瑪特本節進帳11分，讓綠衫軍上半場結束仍以69比43大幅領先。

布朗全場12投9中，外帶9助攻與7籃板，史瑪特全場16投8中，射進本季最多的6顆三分球。

明星前鋒塔特姆（Jayson Tatum）今天繳出19分，也是塞爾蒂克今天贏球功臣之一。塞爾蒂克近9戰狂拿8勝，輸球的籃網戰績則跌至東區第8。

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）上月15日出戰紐奧良鵜鶘時膝蓋受傷，高掛免戰牌至今，少了他的助陣，籃網近12場僅贏2場。

籃網另一球星哈登（James Harden）今天也因左大腿傷勢連3場缺陣。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110209

延伸閱讀
湯普森21分柯瑞準大三元 勇士勝雷霆收9連勝[影]西雅坎雙十擊落黃蜂 暴龍平本季最長6連勝[影]唐西奇陷犯規麻煩仍繳大三元 獨行俠擊退老鷹[影]詹姆斯歸隊就繳大三元 湖人延長賽後險勝尼克[影]杜蘭特聯手哈登合轟52分 東區雙雄對決籃網宰公牛NBA厄文回歸練球：這是我的歸屬杜蘭特狂砍32分擒老鷹 籃網喜迎3連勝[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀