西雅坎雙十擊落黃蜂 暴龍平本季最長6連勝[影]

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多倫多暴龍球員西雅坎7日繳出24分11籃板的「雙十」成績，終場暴龍以116比101擊敗夏洛特黃蜂，追平該隊本季最長的6連勝。（圖取自twitter.com/pskills43）

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（中央社北卡羅來納州夏洛特7日綜合外電報導）今天在西雅坎24分11籃板的「雙十」成績帶領下，美國職籃NBA多倫多暴龍以116比101擊敗夏洛特黃蜂，收下追平該隊本季最長的6連勝。

暴龍此役先發5人得分皆達兩位數、其中4人更達20分大關。西雅坎（Pascal Siakam）今天另外送出8次助攻，僅差兩次助攻便能拿下「大三元」。

崔蘭特（Gary Trent Jr.）今天也攻下24分，范佛利特（Fred VanVleet）、阿努諾比（OG Anunoby）則是各砍進20分，巴恩斯（Scottie Barnes）也有15分進帳。

暴龍今天三分球35投15中，命中率達4成29，整場比賽出手84次投進41球，整體投籃命中率達4成88。

黃蜂方面，布里吉斯（Miles Bridges）、羅齊爾（Terry Rozier）分別攻下25分、20分，波爾（LaMelo Ball）貢獻15分、9助攻，替補的烏布雷（Kelly Oubre Jr.）、華盛頓（P.J. Washington）則是分獲17分、15分。

輸掉這場比賽，黃蜂吞下5連敗，追平他們本季最長的連敗紀錄。

暴龍在上半場打完後，以56比41領先，但黃蜂在3節打完後，將落後縮小到剩下5分差距。

黃蜂的海沃德（Gordon Hayward）在缺席兩週後，重返球場只打了3場比賽，今天在第1節就又因傷提前退場。他今天僅打6分鐘，只有3分進帳。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110208