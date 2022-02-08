湯普森21分柯瑞準大三元 勇士勝雷霆收9連勝[影]

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金州勇士7日靠湯普森（右）攻下21分，助球隊在客場以110比98擊敗奧克拉荷馬雷霆，拿下近期一波9連勝。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社奧克拉荷馬市7日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天靠湯普森攻下21分，助球隊在客場以110比98擊敗奧克拉荷馬雷霆，拿下近期一波9連勝。

勇士的這波9連勝，是他們2019年1月拿下11連勝以來，在單一球季最長的連勝紀錄，雷霆則是在3連勝終止後，吞下2連敗。

這是湯普森（Klay Thompson）因傷缺席2年半重返球場後的第12場比賽，上場時間也逐步增加到近30分鐘。

他今天上場時間將近29分鐘達到個人本季新高，湯普森全場15次出手命中6球，包括三分球8投3中，攻下全隊最高21分。

勇士在第3節曾領先達16分，在比賽時間剩下4分多鐘還領先13分，但雷霆一波8比0攻勢反撲，在終場前不到3分鐘，只領先5分。

此時湯普森因柯瑞（Stephen Curry）連續兩次助攻砍進三分球，讓他們奠定勝基，柯瑞終場前33秒也在三分線外出手命中，讓他們確保了比賽的勝利。

柯瑞今天有18分、10助攻、9籃板，近「大三元」的成績，庫明加（Jonathan Kuminga）、魏金斯（Andrew Wiggins）分別拿下16分、15分，波爾（Jordan Poole）則有11分進帳。

雷霆的多特（Luguentz Dort）因鼻子受傷，今天帶著面具出賽，他攻下全場最高26分，貝茲里（Darius Bazley）也進帳20分，吉迪（Josh Giddey）有16分、11籃板的「雙十」演出，威廉斯（Kenrich Williams）和曼恩（Tre Mann）分別獲得12分、11分。（譯者：李晉緯/核稿：曹宇帆）1110208