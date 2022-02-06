莫蘭特33分拆穿魔術 灰熊收下2連勝[影]

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美國職籃NBA曼菲斯灰熊5日在莫蘭特（前方白衣者）砍下全場最高33分帶領下，終場135比115擊敗地主奧蘭多魔術。（圖取自twitter.com/memgrizz）

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（中央社奧蘭多5日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天在莫蘭特砍下全場最高33分帶領下，最多曾領先達31分，終場135比115擊敗地主奧蘭多魔術，收下2連勝。

莫蘭特（Ja Morant）因腳部痠痛，原被放在不確定能出賽的名單中，但他今天先發上場29分鐘，靠著21投14中攻下33分，並有7助攻、5籃板、2阻攻的表現。傑克森（Jaren Jackson Jr）攻下灰熊全隊次高的21分，亞當斯（Steven Adams）6次出手全部命中，有12分、11籃板的「雙十」成績，並送出8次助攻。

這場比賽獲勝後，灰熊在近6戰中拿下5勝。

莫蘭特此役獲33分，成為對戰魔術得分最高的灰熊球員，超越蓋伊（Rudy Gay）、伊凡斯（Tyreke Evans）分別於2007年、2017年對上魔術時攻下的32分。

灰熊今天最多領先31分，並以108比81的優勢進到第4節。

灰熊今天在三分線外39投13中，命中率3成33並不算特別突出，陣中的梅爾頓（De'Anthony Melton）砍進4記三分球攻下16分，威廉斯（Ziaire Williams）投進3個三分球拿下11分。替補的克拉克（Brandon Clarke）有10分、8籃板的表現，同樣是從板凳出發的瓊斯（Tyus Jones）也拿下10分。

魔術的安東尼（Cole Anthony）攻下全隊最高22分，薩格斯（Jalen Suggs）、華格納（Franz Wagner）分別獲得17分、15分，卡特（Wendell Carter Jr.）交出12分、10籃板的「雙十」成績單，布拉德基斯（Ignas Brazdeikis）從板凳出發，只打16分鐘就拿下13分。

魔術今天三分球48投17中，攻下10分的哈里斯（Gary Harris）、華格納、薩格斯都砍進3個三分球。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110206