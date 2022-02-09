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莫蘭特傑克森雙箭頭領軍 灰熊例行賽4戰橫掃快艇

2022/2/9 16:04
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（中央社曼菲斯市8日綜合外電報導）曼菲斯灰熊今天在莫蘭特豪取30分，以及傑克森攻下26分、11籃板帶領下，於主場以135比109擊敗洛杉磯快艇，NBA例行賽對快艇4戰全勝。

本季首度入選明星賽的莫蘭特（Ja Morant）19投12中，近10場比賽有9場至少得30分。灰熊全隊投籃命中率達到51.5%（103投53中）。

這是傑克森（Jaren Jackson Jr）連續3場至少拿21分，也是過去3場第二度「雙十」表現。

6名灰熊球員得分達到兩位數，其中有3人是替補上場。克拉克（Brandon Clarke）攻下18分，安德森（Kyle Anderson）11分，康查爾（John Konchar）進帳10分。先發的小前鋒威廉斯（Ziaire Williams）也有10分表現。

在快艇方面，哈特史坦（Isaiah Hartenstein）11投7中，拿下全隊最高19分。鮑爾（Norman Powell）得到16分，但下半場投籃只中一球。

科溫頓（Robert Covington）和曼恩（Terance Mann）各為快艇拿下14分。

灰熊首節一度以12比14落後，但隨後打出一波9比0攻勢，從此一路領先，例行賽4場對戰橫掃快艇。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1110209

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