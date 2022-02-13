T1海神力退雲豹 單場133得分創聯盟新高

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台灣職籃T1聯盟高雄全家海神13日在主場高雄巨蛋迎戰桃園雲豹，海神靠著洋將及本土球員搭配得宜，全場一路領先，胡瓏貿（右）斬獲24分，助隊以133比116拿下勝利。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣職籃T1聯盟高雄全家海神今天本土球員及洋將都有所發揮，洋將庫薩斯、胡瓏貿共轟下61分，率隊以133比116擊退桃園雲豹，海神單場得分改寫聯盟新高，41次罰球追平紀錄。

T1聯盟今天兩地開打，首戰由高雄全家海神在主場高雄巨蛋迎戰桃園雲豹，另一場台南台鋼獵鷹在主場嘉藥紹宗體育館迎接新北中信特攻登門挑戰。

海神今天靠著洋將及本土球員搭配得宜，全場一路領先，洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）單場進帳37分、17籃板，胡瓏貿斬獲24分，余純安拿下17分、包括5記三分球，海神最終以133比116扳倒雲豹，帶走比賽勝利。

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海神此役單場得分133分，改寫聯盟單場最高得分紀錄（原紀錄由獵鷹在1月1日對雲豹所創單場132分），而海神單場41次罰球，也追平聯盟單場最多罰球紀錄（先前紀錄由2021年12月11日台灣啤酒英熊主場迎戰台中葳格太陽，英熊單場41次罰球）。

另一場中信特攻與獵鷹交手，中信特攻此役共3人得分破20分大關，以阿巴西28分、8籃板、4助攻表現最佳，中信特攻最終以102比88獲勝；獵鷹「新台灣人」阿提諾（William Artino）儘管繳出32分、23籃板，仍未能帶領球隊奪勝。（編輯：戴光育）1110213