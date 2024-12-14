TPBL蘇文儒轟新高22分 海神本季3戰雲豹全勝

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（中央社記者黎建忠台北14日電）TPBL高雄全家海神今天在主場迎戰桃園台啤永豐雲豹，海神靠著蘇文儒異軍突起攻下生涯新高的22分帶動下，以95比87擊敗對手，本季對上雲豹3戰全勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神，因為季初賽程安排較少的關係，全隊從今天起要主場展開8天5戰的魔鬼賽程。

今天對上雲豹，儘管團隊都有發揮，但雲豹靠洋將威廉斯（Williams Devin Javar）半場17分、8籃板帶動下，雙方戰成44比44平手。

易籃後兩隊互有攻防，第3節剩下2分鐘時，雲豹一度取得68比58的雙位數領先，但此時海神胡瓏貿跳出來連得6分，幫助海神前3節結束，僅以3分落後。

靠著胡瓏貿第3節尾聲打出的追分氣勢，第4節雙方互有拉鋸，終場前3分18秒海神的蘇文儒三分球破網，幫助球隊取得2分超前，75秒後，蘇文儒再度投進三分，將領先擴大到5分差，奠定比賽勝利。

海神全場三分球40投10中，命中率僅25%，但團隊抓下24個進攻籃板，二次得分也以29比19技壓雲豹，成了獲勝的關鍵。

攻下全場最高22分的蘇文儒，賽後接受轉播單位訪問時表示，上半場被對手威廉斯搶下太多籃板，所以中場休息的時候，教練就要求大家要一起幫忙卡位、抓籃板，解決了這個問題，比賽才能拿下。

蘇文儒強調，一直以來自己就是以防守起家的球員，「這是我最有信心的一塊，現在如果能在進攻上也幫助到球隊，那感覺會更不錯。」（編輯：陳政偉）1131214