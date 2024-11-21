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棒球12強複賽台灣第2戰陳柏清先發 對美國隊葛羅茲
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胡瓏貿「不要假摔」手勢引關注 盼傳承強勢心態

2024/11/21 22:16（11/21 22:26 更新）
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台灣男籃21日在亞洲盃資格賽第2階段以85比55擊敗香港，陣中球星胡瓏貿（中）全場攻下17分、7籃板，他向對手比出「不要假摔」手勢引關注。（籃協提供）中央社記者陳容琛傳真 113年11月21日
台灣男籃21日在亞洲盃資格賽第2階段以85比55擊敗香港，陣中球星胡瓏貿（中）全場攻下17分、7籃板，他向對手比出「不要假摔」手勢引關注。（籃協提供）中央社記者陳容琛傳真 113年11月21日
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（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣男籃今天在亞洲盃資格賽第2階段於主場迎戰香港，風格強硬的胡瓏貿繳出17分、7籃板，還在一次籃下強攻得分，向對手比出「不要假摔」手勢引發關注，他期盼傳承這股強勢心態。

睽違3年再披上台灣男籃戰袍的胡瓏貿，此役先發上陣，並在場上帶給台灣隊滿滿能量，僅上場22分鐘情況下，即高效率攻下全隊次高的17分，外帶7籃板，還飆進3記三分球，幫助球隊以85比55擊敗香港，終於搶下本屆亞洲盃資格賽的首勝。

胡瓏貿賽後接受媒體聯訪表示，這次台灣男籃陣容被評為近年最佳，無形中造成球員壓力，因此開賽所有人都帶著興奮、緊張，但同時背負巨大壓力的心情上場，尤其很久沒有對戰香港，讓比賽充滿很多未知數。

胡瓏貿說：「拿下勝利後整個壓力釋放，相信對大家比賽感覺、自信還有合作默契，一定會提升很多。」

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有趣的是，胡瓏貿從首節就展現強勢球風，尤其在一次籃下強攻得分後，隨即向對手比出「不要假摔」手勢，引發外界關注，更登上亞洲籃總的社群媒體。他解釋，一直以來都是這樣打，「比賽就是誰先強勢誰就有優勢，今天機會來了，一定要把握住。」

胡瓏貿補充，期許以自身為典範，示範給其他學弟看，畢竟台灣隊在國際舞台幾乎就是身材比較小的球隊，因此唯有更強勢的心態，才有辦法在國際賽贏過其他對手。（編輯：張雅淨）1131121

胡瓏貿
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