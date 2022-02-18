HBL陳將双高效轟下23分 光復得分破百大勝能仁

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（中央社記者龍柏安台北18日電）帶傷上陣的光復高中王牌、最強高中生陳將双，今天出賽不到20分鐘，就高效轟下並列全隊最高的23分，並率隊105比78擊敗能仁家商，也粉碎對手提前晉級美夢。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女8強賽，昨歷經1天休兵，今天在新莊體育館與板橋體育館重燃戰火，8強賽挾4連勝的能仁家商只要再勝光復高中，就可提前搭上4強列車，可惜事與願違。

至於本季迄今未嘗敗績的南山高中，今天則以58比57險勝傳統勁旅松山高中，寫下單季13連勝，且在8強賽5戰皆捷，也成為男子組首支摘下4強入場券的球隊。

8強賽首役就扭傷左膝的陳將双，前2戰都替補出賽，分別只拿下8分與12分，教練陳定杰解釋，陳將双似乎不太習慣從板凳出發，因此教練團討論後決定將他拉回先發火線，也的確收得成效。

陳將双認為，先發與替補角色不同，打起來的感覺也有些不一樣，對於前2場低迷表現，他搞笑地說：「前2天腳傷比較痛，不過那是藉口啦，其實手感也不太好。」

而今天找回手感，跟回到先發是否有關，他則說：「那是因為今天人（球迷）比較多。」

光復今天不僅大勝能仁，且共有11人有得分進帳，拿下這一勝後，球隊8強賽戰績以4勝1負排名暫居第2，陳將双也認為，這場比賽肯定是本季球隊的代表作之一，因為他相信，接下來的比賽他們還可以更好。（編輯：張芷瑄）1110218