半場飆12顆三分平紀錄 PLG夢想家主場大勝國王

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（中央社記者龍柏安台北18日電）PLG福爾摩沙台新夢想家今天三分火力齊發，上半場就飆進平聯盟紀錄的12記團隊三分球，最多領先33分，終場115比99輕取新北國王，聯盟龍頭寶座越坐越穩。

P. LEAGUE+聯盟今天由福爾摩沙台新夢想家，在主場台中洲際迷你蛋迎戰新北國王，賽前夢想家以7勝4負暫居聯盟榜首，而國王則以6勝4負緊追在後。

夢想家今天開局就展現凶猛火力，首節團隊三分球13投8中，其中洋將布依德（Julian Boyd）就包辦3顆、獨拿13分，幫助球隊首節就轟下39分，也向對手下馬威。

夢想家上半場累計就飆進追平聯盟紀錄的12顆三分球，也轟得國王難以招架，第3節夢想家再用35比20攻勢持續拉開差距，領先也突破30分大關，提前奠定勝基。

布依德今天攻下全隊最高的27分、18籃板，長人吉爾貝克（Brandon Gilbeck）也有20分、3阻攻，本土則以控衛林俊吉的15分、4助攻與2抄截最佳。

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夢想家今天全場團隊飆進19顆三分球，其中分別來自10名不同球員，對於全隊外線火力噴發，個人三分球3投俱中的林俊吉認為，上週大家在進攻時沒有拉開空間，這週修正後，讓大家都有外圍投射機會，「今天大家都有把握住。」

夢想家戰績雖暫居聯盟龍頭，不過本季對戰國王前2次勝場還未開胡，林俊吉透露，他還記得雙方首次交手，他們輸得很不好看，因此也牢記之前的缺失並改正。（編輯：張芷瑄）1110218