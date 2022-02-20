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統一獅開訓「大勝獅吼」 林岳平喊出打敗泰迪

2022/2/20 18:34（2/20 19:55 更新）
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中華職棒統一獅隊20日在台南的南紡購物中心舉行開訓典禮，領隊蘇泰安（右）與總教練林岳平（左）公布年度口號為「大勝獅吼」。中央社記者張新偉攝　111年2月20日
中華職棒統一獅隊20日在台南的南紡購物中心舉行開訓典禮，領隊蘇泰安（右）與總教練林岳平（左）公布年度口號為「大勝獅吼」。中央社記者張新偉攝　111年2月20日
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（中央社記者楊啟芳台南20日電）中華職棒統一獅隊今天在台南的南紡購物中心舉行開訓典禮，公布年度口號為「大勝獅吼」，總教練林岳平喊出要「打敗泰迪」，他也指出，今年目標一樣要先打進總冠軍賽。

獅隊雖然已經開始春訓，不過在今天舉行開訓典禮，公布年度口號「大勝獅吼」，代表新球季教練團展現智慧謀略、選手展現強烈企圖心，球迷「大聲嘶吼」為勝利加油；年度歌曲則為「大贏四方」；開訓典禮也頒獎給去年表現優異的選手，分別是「淬鍊獎」吳承諭、「精進獎」布雷克、「突破獎」古林睿煬。

去年底心臟第2度動刀的總教練林岳平對球迷表示，「不用擔心我的狀態，既然我已經回到球隊，就會全力以赴取得最好成績」。林岳平也指出，今年球季一定會更加困難，喊出要「打敗泰迪」；泰迪是去年獅隊的洋投，不過季中離隊之後，今年轉戰中信兄弟。

對此林岳平接受媒體聯訪時表示，去年季中泰迪跟球隊要求去打奧運，雖然球隊一直想要挽留他，「但他有他的規劃，也想說如果他今年回到台灣的職棒，希望他來統一獅隊，但最後他選擇了兄弟，就變成我們的頭號對手。」由於不曾與泰迪交手過，打敗他現在就變成獅隊的目標之一。

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談到今年球季整體目標，林岳平指出，由於從今年開始季後賽改制為會有3隊，比以往多1個名額，「這對每支球隊都有機會，看誰有辦法掌握住至少挑戰賽的機會，前2年我們都有打進總冠軍賽，當然是以這個為目標」。林岳平表示，會先以半季冠軍為目標，並至少要讓球隊全年戰績處於前2名。

獅隊領隊蘇泰安致詞時表示，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，歷經了開賽、停賽及復賽，是球季最晚結束的一次，大家共同完成最艱難的挑戰。蘇泰安指出，去年拿到隊史第15座季冠軍，雖然最後沒能拿到總冠軍，但他說：「要從中省思，一定要落實基本功，用行動證明自己」。（編輯：陳仁華）1110220

中華職棒統一獅隊20日在台南的南紡購物中心舉行開訓典禮，總教練林岳平喊出要「打敗泰迪」，他也指出，今年目標一樣是要先打進總冠軍賽。中央社記者張新偉攝 111年2月20日
中華職棒統一獅隊20日在台南的南紡購物中心舉行開訓典禮，總教練林岳平喊出要「打敗泰迪」，他也指出，今年目標一樣是要先打進總冠軍賽。中央社記者張新偉攝 111年2月20日
中華職棒統一獅隊20日在台南的南紡購物中心舉行開訓典禮，會中領隊蘇泰安勉勵選手表示，去年拿到隊史第15座季冠軍，雖然最後沒能拿到總冠軍，但他說：「要從中省思，一定要落實基本功，用行動證明自己。」中央社記者張新偉攝 111年2月20日
中華職棒統一獅隊20日在台南的南紡購物中心舉行開訓典禮，會中領隊蘇泰安勉勵選手表示，去年拿到隊史第15座季冠軍，雖然最後沒能拿到總冠軍，但他說：「要從中省思，一定要落實基本功，用行動證明自己。」中央社記者張新偉攝 111年2月20日
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