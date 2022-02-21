張志豪練更壯笑稱要把球打爆 盼再闖總冠軍賽

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中信兄弟隊野手張志豪去年因傷開刀，沒能跟球隊一起拿下總冠軍，他坦言有點可惜，目前手恢復狀況8、9成，身體練得更壯，笑說「今年要把球打爆」，也希望跟學弟再一同闖進總冠軍賽。

中職中信兄弟隊野手張志豪去年5月因為揮棒導致左手韌帶撕裂傷，後來選擇動刀、球季報銷，去年底擔任總冠軍賽開球嘉賓時分享復健進度，已經開始打擊練習。

張志豪在今天兄弟官方頻道發布的訪問影片中提到，目前跟著球隊一同春訓，恢復進度約8、9成，不清楚手的狀況還能不能回到百分百，「身體練壯了，但傷口一直都在，只能想辦法保護它、不要讓它再受傷，這也是我的課題。」

回想2010年自己職棒首年就跟著球隊拿下冠軍，過程雖然辛苦、但感覺很突然也很陌生，這些年經歷連續的失敗，張志豪才發現，想要拿下總冠軍，真的不是像年輕時想像得這麼簡單，「每次失利，都要背負很重的壓力。」

張志豪表示，去年開季時狀況其實不錯，但受傷了不能怪什麼、只能接受，球隊順利拿下總冠軍時，自己是在老家台東看轉播，沒能在場覺得很可惜，但很替他們高興，「我們終於拿到總冠軍、證明給大家看了」。

張志豪積極重量訓練，他表示，希望可以提升力量、強化肌力，笑說「今年要把球打爆、打紮實」，也希望今年可以再跟學弟們一起闖進總冠軍賽、拿下好成績，也要努力表現、證明自己。（編輯：謝雅竹）1110221