UBA世新力退文化 4強門票到手

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）衛冕軍世新大學今天在大專籃球聯賽（UBA）6強複賽靠著蘇嘉嫻獨攬16分，以75比69擊敗文化大學，複賽3連勝，成為首支前進4強的球隊。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽在台北體育館舉行，6隊進行單循環賽，取前4晉級4強。

世新大學本季將尋求隊史首次3連霸，賽前在複賽階段拿下2連勝，今天與文化大學一役，一路拉鋸，決勝節一度戰成65比65平手，世新楊淑琄、蘇嘉嫻連續上籃得分，開啟球隊攻勢，並打破僵局，世新最終以6分差獲勝，8強賽門票提前到手。

儘管成為首支晉級4強的球隊，但世新教頭何正峰仍不滿意，他賽後接受媒體聯訪時坦言，心情複雜，「各隊調整都還不錯，只有我們還在跌跌撞撞」。

何正峰認為，目前球隊問題在於防守，「進攻再沒有貢獻度的話，對我們來講就是雙面刃」，接下來會再研究比賽影片，設法找出問題。

世新開季14連勝、跨季37連勝，何正峰表示，除了沒有連勝壓力外，也沒有想拚複賽第一，就是一場一場打，他認為，晉級4強球隊實力差不多，「誰輸誰贏還不知道」。

蘇嘉嫻此役拿下全隊最多16分，外加5籃板、3助攻、4抄截，她說，「如果可以的話，當然希望球隊連勝下去」，但也坦言，在打的時候也會有壓力、會怕輸，就告訴自己盡全力。

文化輸球後，目前1勝2敗，後面2場得全力求勝，教頭鄭慧芸表示：「沒有退路了，只能用力打。」（編輯：方沛清）1110221