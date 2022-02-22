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伊思尤瑪繳出14分30籃板 UBA世新險勝佛光

2022/2/22 20:39
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（中央社記者龍柏安台北22日電）世新大學奈及利亞籍中鋒伊思尤瑪今天繳出14分、30籃板的驚人數據，世新禁區有她護航，歷經延長賽以60比56險勝佛光大學，也拿下UBA跨季38連勝。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組6強賽，今天在台北體育館進行第4天賽事，迄今近3年未嘗敗績的世新，今天被佛光大學逼出一身冷汗，靠著延長賽最後李盈潔與陳育緹各自砍進一記三分球，才總算擺脫佛光糾纏。

來自奈及利亞的伊思尤瑪（Onianwa Isioma Deborah），身高185公分，隊友都戲稱她為「普悠瑪」，前2年陣中因有聯盟籃板后林蝶與菲律賓國家隊成員潔丹妮兒（Jack Danielle Animam），也讓她沒有太多上場機會。

在隊友畢業和離隊後，伊思尤瑪本季終於獲得出賽機會，賽季她出賽15場，就有14場繳出「雙十」以上成績單，今天更是一口氣拉下30個籃板，也寫下個人單場新高。

聽到自己全場抓下30個籃板，伊思尤瑪有些訝異，她笑說：「我不知道自己抓了30個籃板。」她表示，球隊前面犯了太多錯誤，才導致比賽打得這麼辛苦。

驚濤駭浪之中拿下勝利，世新教頭何正峰直言：「吐血，打得太爛了，跟中邪沒什麼兩樣。」今天世新團隊命中率僅28.4%。

佛光主力前鋒王竫婷今天攻下14分、9籃板，UBA生涯累積得分達到1284分，也超越前文化大學徐玉蓮所保持的1278分，成為UBA自102學年度開始統計球員攻守數據後，公開女一級賽史得分后。（編輯：張芷瑄）1110222

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