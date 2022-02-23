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UBA佛光搭4強末班車 教頭盼球員盡情享受比賽

2022/2/23 19:03（2/23 19:31 更新）
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110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽23日舉行賽事，佛光大學以74比33大勝台科大，且全員都有得分進帳，梁瑜玲（圖）拿下全隊最多13分，合力搶下4強門票。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月23日
110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽23日舉行賽事，佛光大學以74比33大勝台科大，且全員都有得分進帳，梁瑜玲（圖）拿下全隊最多13分，合力搶下4強門票。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月23日
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）佛光大學大專籃球聯賽（UBA）6強複賽首戰贏球後，苦吞3連敗，佛光今天以74比33大勝台科大，且全員都有得分進帳，合力搶下4強門票，教頭楊淑淨盼最後2戰球員能盡情享受比賽。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽今天在台北體育館舉行最後1天賽事，在世新大學、台師大、文化大學確定晉級4強，壓軸佛光與台科大之戰，也牽動最終究竟是由哪隊搭上4強末班車，佛光只要贏球就能晉級，輸球就得將門票拱手讓人。

佛光今天面對台科大，迅速拉開比分，也讓板凳球員有更多磨練機會，佛光此役10名球員輪番上陣，均拿下分數，最終以41分差取勝，佛光的梁瑜玲拿下全隊最多13分，另有5籃板、2助攻、2抄截。

楊淑淨賽後接受媒體聯訪時表示，前幾場比賽球員太想要贏、求好心切，反而表現不如預期，歷經與勝利擦身而過的煎熬，她認為，昨天和今天這2場比賽才是球員原來該有的樣子。

佛光贏球後，以2勝3敗前進4強，晉級4強隊伍將於3月19日、20日在台北小巨蛋激戰；北市大複賽以1勝4敗作收，無緣晉級，排名第5，台科大苦吞5連敗，排第6。

楊淑淨說，複賽階段打得很辛苦，關鍵在於命中率，在4強賽前除了會調整球員心態外，也將增加投籃訓練。

佛光以第4種子之姿前進4強，4強賽將出戰頭號種子，對手可能是衛冕軍世新或台師大，楊淑淨坦言，無論對上哪隊，看來贏面都渺茫，但還是要做好萬全準備，但她強調，不需要再給球員壓力，希望她們能盡情享受比賽。（編輯：張芷瑄）1110223

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