PLG布依德助夢想家獨居龍頭 獲選2月MVP

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家洋將布依德2月連2場得分、籃板繳出「雙十」成績，穩定表現幫助球隊獨居龍頭寶座，獲選2月最有價值球員。

P. LEAGUE+聯盟今天發布新聞稿公布2021-22賽季2月最有價值球員，福爾摩沙台新夢想家的布依德（Julian Boyd）2月繳出平均22.7分、12.3籃板、2.7助攻、1.3抄截全方位的表現，幫助球隊在2月拿下2勝1敗成績。

聯盟表示，布依德在2月最有價值球員投票中，27張選票（包含2張球迷選票）獲得15張5分、以總分102分擊敗新北國王的麥卡洛（Chris McCullough），拿下2月最有價值球員的殊榮。

聯盟指出，攻擊火力穩定不易當機的布依德，本季是福爾摩沙台新夢想家的重要得分點，而在2月的3場比賽，雖然夢想家首場不敵台北富邦勇士，但布依德仍舊繳出25分的水準之作。

夢想家2月其他2場比賽面對高雄鋼鐵人及新北國王，布依德分別攻下16分、11籃板及27分、18籃板，率隊勇奪2連勝，目前球隊戰績8勝4敗暫居第1，領先排名第2的新北國王1場勝差。（編輯：張雅淨）1110228