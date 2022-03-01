悍將洋將近況 霸帝士、范米特2日與球隊會合

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職富邦悍將隊今天發布訊息，洋砲霸帝士、洋投范米特今天結束完成7天自主健康管理，預計2日赴嘉義市與球隊會合，洋投艾思凱還在自主健康管理階段，威迪茲、羅力和優瑪預計3月陸續抵台。

富邦悍將隊今天發布消息更新洋將近況，洋砲霸帝士、洋投范米特、艾思凱陸續完成居家檢疫、進入自主健康管理階段，持續在新莊棒球場進行分流練習。

洋砲霸帝士中午在室外傳接球和外野守備練習，隨後進入室內打擊區進行打擊訓練維持球感，投手范米特則在重訓室進行體能訓練，艾思凱同樣進行體能和戶外傳接球，準備銜接接下來與球隊會合春訓。

霸帝士、范米特2月9日抵台，今天晚間12時過後完成自主健康管理程序，3月2日晚間將會赴嘉義市與球隊會合、參加春訓，艾思凱自主健康管理將至3月6日晚間12時截止，預計3月7日赴嘉義市報到；另外洋投威迪茲、羅力和優瑪，預計3月陸續抵達台灣進行隔離程序。

富邦悍將隊今年球季首戰將於4月3日作客台中洲際棒球場與中信兄弟交手，主場開幕戰為4月4日在新莊棒球場迎戰中信兄弟。（編輯：張芷瑄）1110301