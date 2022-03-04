三民擊敗南英 高中木棒聯賽4強出爐

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽程4日持續，高雄市三民高中與台南市南英商工爭搶4強門票，終場三民以3比2拿勝，連兩屆晉級4強。圖為三民球員贏球後開心慶祝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月4日

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（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高中木棒聯賽8強三民高中今天與南英商工交手，三民兩任投手黃子豪、周彥農聯手壓制，5局抓準南英關鍵失誤搶分，終場以3比2拿勝，連兩屆晉級4強。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強三民高中與南英商工交手，南英3局靠著接連安打先馳得點，三民5局把握機會搶分，靠著單局3安、南英1次關鍵失誤，一口氣攻下3分翻轉戰局。

南英6局追分，2人出局後靠著安打、接連四壞保送、楊育安適時安打追回1分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。

三民先發投手黃子豪用86球投6局，被敲6支安打，投出3次四死球、4次三振，失掉2分責失分，周彥農後援3局，被敲2支安打，投出3次四死球、1次三振，無失分，替球隊守住勝利。

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三民高中曾在94學年度木棒聯賽拿下亞軍，但因為陣中球員尚具學生身分就與美職簽約、違反學生聯盟規章，亞軍被沒收，上一屆拿下季軍為隊史最佳成績，今天拿勝，連兩屆晉級4強。

木棒聯賽4強出爐，明天賽程因配合部分大學獨立招生，比賽順延，6日4強賽平鎮高中與高苑工商交手，三民高中與大溪高中碰頭。平鎮此次挑戰木棒聯賽4連霸；高苑力拚重返榮耀，上次拿下木棒聯賽冠軍為103學年度；大溪是4強新面孔；三民盼再改寫隊史最佳成績。（編輯：唐聲揚）1110304