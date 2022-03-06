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台灣男網台維斯盃擊敗瓜地馬拉 保住世界二級資格

2022/3/6 13:02
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣隊今天台維斯盃國際男子網球團體錦標賽傳出捷報，靠著第3點男雙組合許育修與吳東霖以6比4、6比3擊敗瓜地馬拉組合，台灣隊搶下前3點，提前勝出，並保住世界二級資格。

台灣男子網球代表隊由新生代的曾俊欣、許育修、吳東霖組成，這次遠征在瓜地馬拉舉行的台維斯盃世界二級升降賽，客場出戰地主瓜地馬拉，賽事採5戰3勝制。

台灣隊昨天由吳東霖、曾俊欣擔綱前2點，開路先鋒的吳東霖面對龔薩雷茲（Wilfredo Gonzalez），首盤以6比0輕鬆拿下後，次盤再以6比3勝出。

曾俊欣再以7比5、6比4擊敗狄亞士-費蓋羅亞（Christopher Diaz-Figueroa），台灣隊搶下前2點，取得聽牌優勢。

關鍵第3點男雙由許育修、吳東霖擔綱，今天出戰瓜地馬拉組合龔薩雷茲與狄亞士-費蓋羅亞，同樣以6比4、6比3橫掃對手，幫助台灣隊以3比0提前勝出，確定保住世界二級資格。

不過，曾俊欣仍須打完第4點單打賽事，儘管比賽已無關勝負，仍以6比4、6比3力退多明戈斯（Sebastian Dominguez），帶走勝利，曾俊欣此次個人就包辦2點勝利。（編輯：李亨山）1110306

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