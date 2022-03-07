NBA塔特姆飆54分 塞爾蒂克力退籃網[影]

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克前鋒塔特姆今天轟下54分，儘管籃網雙星杜蘭特、厄文合體出擊，但塞爾蒂克仍以126比120勝出，而杜蘭特也在此役完成生涯2萬5000分成就。

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）復出第2場比賽與厄文（Kyrie Irving）合體，今天客場出戰塞爾蒂克，籃網前3節結束仍領先1分，而塞爾蒂克塔特姆（Jayson Tatum）第3節個人單節攻下16分，決勝節繼續開火，再進帳18分。

杜蘭特倒數3分鐘出現2次失誤，加上2次在外線出手都落空，錯失追分機會，最終塞爾蒂克以126比120分帶走勝利，籃網苦吞4連敗，最近20場比賽，有17場以輸球作收。

塞爾蒂克塔特姆此役拿下54分、5籃板、3助攻，追平柏德（Larry Bird），成為隊史最多次單場50分以上的球員（4次），談到自己火熱表現，塔特姆表示：「當你進入狀態後，籃框看起來就會變得更大一點。」

33歲的杜蘭特（Kevin Durant）繳出37分、6籃板、8助攻，儘管籃網輸球，但他今天達成生涯2萬5000分重要里程碑，也是聯盟史上第23人，杜蘭特說：「能達到這個里程碑，與那些偉大的球員名字並列，讓我感覺很酷，而我必須繼續努力、前進，看我最終可以到達哪裡。」

另外，達拉斯獨行俠先前將前鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）交易至華盛頓巫師，波辛吉斯受右膝傷勢影響，自今年1月30日就未再出賽，今天首次披上巫師戰袍，出戰印第安納溜馬。

波辛吉斯在巫師首秀出賽21分鐘，斬獲全隊最高的25分，12投7中，外加5籃板，率隊以133比123勝出。（編輯：方沛清）1110307