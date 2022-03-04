NBA杜蘭特傷後復出飆31分 籃網還是輸熱火[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北4日電）NBA布魯克林籃網很久沒有迎來令人振奮的好消息，加上今天他們又浪費16分領先，最終以107比113遭邁阿密熱火逆轉，唯一好消息是杜蘭特回來了，而且狀態看來好極了。

籃網超級球星杜蘭特（Kevin Durant）在1月15日因左膝韌帶拉傷，今天是他缺席21場比賽後再次亮相，他全場攻下最高的31分、4籃板與4助攻。

回到久違的球場上，杜蘭特賽後表示：「我感覺很棒，而且我只會越來越好，在場上越來越舒服。」

杜蘭特受傷前，籃網戰績高掛東部第2，自他缺陣後球隊戰績僅5勝16負，這段期間聯盟裡只有西部墊底的火箭與東區的尼克比籃網戰績更糟。

籃網第2節最多曾領先16分，不過熱火在第3節後來居上，第4節最後57.9秒，杜蘭特的超前三分球失手，回頭熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）進球，把差距擴大至4分，也將比賽勝負定調。

阿德巴約今天攻下30分、11籃板與6助攻，談到杜蘭特錯失的那記超前三分球，他說：「我和他在奧運代表隊一起打過球，我看過很多次他那種出手就是要進了，但他今天就是沒進。」

戰場拉到西部，達拉斯獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）攻下最高的41分、10籃板與9助攻，率隊主場122比113擊敗金州勇士，也逼得對手吞下近9戰的第7敗。

勇士王牌射手柯瑞（Stephen Curry）今天三分球5投中4攻下21分、9助攻，不過打滿第4節的他卻沒有任何投籃，根據ESPN統計，他生涯僅3次打滿整節卻沒任何出手，但第1次出現在決勝節。（編輯：張芷瑄）1110304