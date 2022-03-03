哈勒戴終場前致勝兩分球 公鹿1分澆熄熱火[影]

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美國職籃NBA密爾瓦基公鹿2日對決邁阿密熱火，公鹿從落後14分反撲，最後就以120比119擊敗東區龍頭熱火。（facebook.com/milwaukeebucks）

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（中央社密爾瓦基2日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天對決邁阿密熱火，公鹿哈勒戴在終場前1.9秒切入拋投得分，率領公鹿從落後14分反撲成功，最後就以120比119擊敗東區龍頭熱火。

公鹿這一勝也終結熱火4連勝。

公鹿的密道頓（Khris Middleton）在比賽結束前13.5秒，投進一記三分球，把比分追到118比119分，只落後熱火1分，公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在稍後的跳球中，將球拍給隊友波蒂斯（Bobby Portis），並由哈勒戴（Jrue Holiday） 帶球切入拋投攻下致勝分。

熱火在哈勒戴得手後已經沒有暫停可用，赫洛（Tyler Herro）在終場哨音響起之際孤注一擲三分球出手，但沒命中。

兩度贏得NBA最有價值球員（MVP）的安特托昆博，雖然在比賽初期陷入犯規的危機，但最後仍拿下28分、17籃板及5助攻。密道頓進帳26分，哈勒戴為公鹿得到25分。

另外，哈登（James Harden）首度在費城76人主場亮相讓球迷興奮不已，在這場76人以123比108擊敗紐約尼克的比賽中，他獲得26分、9助攻和9籃板。

76人的恩比德（Joel Embiid）攻下27分、抓下12籃板，馬克西（Tyrese Maxey）繳出25分，76人換得哈登後拿下3勝0負的成績。

尼克在整晚比賽很多時間中似乎可能破壞哈登在費城主場的處女秀，尼克在76人的8次失誤中得到16分，在第二節取得16分的領先優勢。

76人在第三節哈登罰球後首度領先尼克，在第三節的最後一分鐘，哈登的「三分打」，更讓76人領先優勢擴大到13分，並持續領先到比賽結束。

哈登談到他在費城球迷前的第一場比賽時說：「這一切都和我所期望的一樣，我想全世界上的人都知道這些球迷有多棒，他們對76人隊有多熱情。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110303