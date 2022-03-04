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NBA2/300

NBA鵜鶘聲援烏克蘭 全隊穿黃色襪子上場

2022/3/4 06:12（3/4 14:22 更新）
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美國職籃NBA紐奧良鵜鶘2日全隊穿黃色襪子比賽，聲援烏克蘭。（圖取自twitter.com/PelicansNBA）
美國職籃NBA紐奧良鵜鶘2日全隊穿黃色襪子比賽，聲援烏克蘭。（圖取自twitter.com/PelicansNBA）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘昨天全隊穿黃色襪子上場比賽，聲援正遭受俄羅斯攻擊的烏克蘭；中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）呼籲世人關注：「無辜的人民正在喪命。」

鵜鶘隊昨天在主場對沙加緬度國王，在立陶宛籍球員瓦倫休納斯的帶頭之下，全隊一起換上黃色襪子，搭配深藍色球衣，呼應烏克蘭國旗的藍黃配色，藉此表達對烏克蘭的支持，呼籲世人持續關注。

鵜鶘隊在推特（Twitter）貼出照片表達支持。瓦倫休納斯在賽後記者會說：「我們希望吸引更多人關注。敵人還在那裡。無辜的人民正在喪命。雖然整個世界都在討論制裁、聲援與祈禱，但還有更多事情要做，因為戰爭還在進行當中。」

瓦倫休納斯的家鄉立陶宛與白俄羅斯相鄰，非常關心烏克蘭情勢，過去幾天經常與隊友分享最新消息。他說：「這7天真的很難過，每一次看著手機，知道到那邊發生的事情，真的很震撼。」

鵜鶘隊前鋒馬歇爾（Naji Marshall）和殷格拉姆（Brandon Ingram）都說，瓦倫休納斯想要為烏克蘭人民做一點什麼，所以帶頭發起穿黃襪。殷格拉姆說：「他想要這麼做，我就是全力支持。」

鵜鶘隊總教練葛林（Willie Green）說：「球員這麼做是要喚起世人意識，瞭解這個世界上正在發生的事、表達他們（對烏克蘭）的支持……當你知道在那裡的人們正面臨艱難的處境，我們體認到自己有多幸福，還有這個舞台可以打籃球。」

俄羅斯上個星期入侵烏克蘭以來，這是NBA賽場上第二次有球員聯合表達反對戰爭。2月24日國王與丹佛金塊比賽，兩隊球員在賽前站成一排，手勾著手，沉默片刻以示抗議，為來自烏克蘭的國王隊中鋒藍恩（Alex Len）打氣。（編輯：楊昭彥）1110304

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