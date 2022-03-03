NBA哈勒戴致勝打板 公鹿主場逆轉撲滅熱火[影]

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比賽結束前最後1.9秒，NBA公鹿隊後衛哈勒戴持球切入，在頂開防守球員後拋投打板得手，公鹿以120比119後來居上撲滅熱火。（facebook.com/milwaukeebucks）

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（中央社記者龍柏安台北3日電）比賽結束前最後1.9秒，NBA公鹿隊後衛哈勒戴持球切入，在頂開防守球員後拋投打板得手，靠著他的關鍵得分，公鹿決勝期拉出21比6攻勢，以120比119後來居上撲滅熱火。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿隊今天在主場克服第4節14分落後，在最後6分鐘上演精彩絕倫的逆轉秀，而哈勒戴（Jrue Holiday）最後的致勝擦板，讓他們成功擊敗邁阿密熱火。

致勝頭號功臣哈勒戴今天繳出25分、11助攻，賽後似乎沒有太多激情與喜悅，他淡淡地說：「我們不能沉溺在這場勝利裡，就算我們接受並喜歡這個結果，但比賽不會因此停止。」

公鹿一哥「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天攻下全隊最高的28分、17籃板與5助攻，對於他們聯手演出瘋狂逆轉秀也絲毫不訝異，「過去我們也曾辦到過。」

安特托昆博表示，去年「耶誕大餐」面對波士頓塞爾蒂克，他們就曾在第4節最後5分鐘，在落後13分的劣勢下逆轉戰局。

熱火沒能守成，慘遭對手逆轉，總教練史普斯塔（Erik Spoelstra）有些無奈地說，他們已經努力了47分鐘，並把球隊放在有機會贏得比賽的位置，「但我們就是無法把勝利留住。」

哈勒戴投進超前分後，比賽只剩最後1.9秒，沒有暫停的熱火，後衛赫洛（Tyler Herro）從後場接球長射落空，也讓他全場攻下30分的好表現淪為白工。（編輯：張雅淨）1110303