更多編輯台推薦新聞：
Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進
國際

蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
303大停電究責 高雄興達電廠長換人
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300

NBA厄文飆50分寫3項紀錄 籃網勝黃蜂止4連敗[影]

2022/3/9 14:46（3/9 15:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA布魯克林籃網球星厄文（左）9日在場上轟下50分，率隊擊敗夏洛特黃蜂。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
NBA布魯克林籃網球星厄文（左）9日在場上轟下50分，率隊擊敗夏洛特黃蜂。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北9日電）美國職籃NBA布魯克林籃網超級球星厄文今天手感熱得發燙，光在上半場就攻下20分，全場累計轟下50分，也幫助球隊客場以132比121踢館夏洛特黃蜂，終止球隊近來的4連敗。

根據ESPN紀錄，厄文（Kyrie Irving）此役是他轉戰籃網後第32次半場就得20分（含以上），是隊史近25年來繼卡特（Vince Carter）與羅培茲（Brook Lopez）之後的第3人；此外這也是厄文身披籃網戰袍第9度單場得分飆破40分大關，超越威廉斯（John Williamson）躋身隊史第2人，僅次卡特的17次。

而今天厄文全場累計19次出手投進15球，包括三分球12投中9，整體投籃命中率高達78.9%，這也是他生涯第2度繳出50分（含以上），整體命中率還優於75%。

據ESPN紀錄顯示，厄文是NBA自啟用進攻計時後完成這項成就的第5人，排名第1是名人堂成員張伯倫（Wilt Chamberlain）的8次，其次則是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的3次。

今天拿下14分的杜蘭特（Kevin Durant）談到隊友厄文的表現，也不得不承認：「那是大師的等級，年輕球員應該要看這場比賽，他們會從這種等級的得分上學到很多。」

而金州勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）今天沒有挹注高檔火力，全場僅拿15分，不過他單場繳出3次抄截，生涯累計抄截次數達1363次，超越穆林（Chris Mullin）的1360次躍升為隊史第1，而勇士則以112比97大勝洛杉磯快艇，結束了近來5連敗。

勇士官方推特也宣布，柯瑞成為NBA第4個包攬得分、助攻、三分球、抄截以及出賽場次隊史紀錄的球員，前3人包括曾效力曼斐斯灰熊的康利（Mike Conley），率領克里夫蘭騎士奪冠的詹姆斯（LeBron James），以及印第安納溜馬傳奇射手米勒（Reggie Miller）。（編輯：張雅淨）1110309

延伸閱讀
拒打疫苗以致「客場限定」 厄文：沒罪惡感厄文拒打疫苗無法上場 抗議群眾籃網主場示威烏克蘭NBA球員發聲 痛斥俄羅斯入侵家鄉柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝厄文本季首度出賽拿22分 籃網逆轉溜馬終止3連敗NBA爆發疫情 聯盟宣布5場比賽延期厄文不回應是否打過疫苗 賈霸：沒接種就該離隊
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀