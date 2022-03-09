兄弟、獅皆分2隊進行熱身賽 張志豪復出敲1安

中華職棒中信兄弟隊9日在屏東與統一獅隊進行自辦熱身賽，兄弟張志豪110年因左手韌帶撕裂傷動手術後，9日為首度實戰登場，擔任第4棒、指定打擊，總計2打數敲出1支安打。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月9日

（中央社記者楊啟芳台北9日電）中職中信兄弟及統一獅今天都兵分兩路進行對戰，在屏東中信園區的賽事，兄弟隊張志豪傷後復出2打數敲出1支安打，終場雙方5比5握手言和；在台南球場的比賽則是獅隊1比0勝出。

兄弟與獅隊今天都拆成2隊進行2場自辦熱身賽，在屏東中信園區由兄弟擔任主場的賽事，去年因左手韌帶撕裂傷動手術的張志豪，今天首度實戰比賽，擔任第4棒、指定打擊，1局下在二壘有人時，就敲出安打送回1分；第2打席則是吞下三振，總計2打數敲出1支安打。

張志豪透過球團表示，因為太久沒有站上場比賽了，今天還是會緊張，「我是在準備的時候緊張，稍微有點太興奮了，但上去的時候沒有那麼多時間想那麼多，我要去找現在目前缺的是什麼。」雖然有揮出安打，不過他認為，還是有很多地方要調整，包括投手投球出來的速度感還要適應。

由於是自辦熱身賽規則較自由，兄弟此戰排出10個先發棒次，有2名指定打擊，包括張志豪和王威晨。兄弟本來取得5比1領先，不過獅隊在7局上展開反攻，敲出5支安打，包括郭阜林的2分全壘打，單局攻下4分，因為這場比賽僅打7局，終場雙方以5比5握手言和。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一場在台南棒球場由獅隊擔任主場的賽事，獅隊投手群聯手壓制兄弟打線，先發投手江辰晏投2局沒有被敲出安打，送出2次三振，沒有失分；接著王鏡銘、楊達翔、江承峰、李其峰、林子崴、劉軒荅、陳韻文各投1局都沒有失分。

獅隊打線方面，4局下林子豪敲二壘安打後，姚雨翔補上安打攻下1分，終場獅隊就以1比0勝出。本季從富邦悍將轉戰獅隊的胡金龍，今天先發打第2棒、擔任指定打擊，4打數沒有安打演出，不過第8局擊出紮實的平飛球遭接殺。（編輯：張雅淨）1110309