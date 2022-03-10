MLB再取消93場例行賽 開幕戰最早4/14才會登場

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美國職棒大聯盟MLB與球員工會的勞資談判仍未達共識，聯盟9日宣布再取消93場例行賽。圖為紐約花旗球場。（中央社檔案照片）

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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB與球員工會的勞資談判仍無法達成共識，聯盟今天宣布，再取消例行賽第2週共93場的比賽，意味大聯盟今年的開幕戰最早要到4月14日才會登場。

MLB史上第1位黑人球員傑基羅賓遜（Jackie Robinson）大聯盟初登場75週年紀念日是在4月15日。

大聯盟去年12月2日封館，本月1日宣布本季頭兩場系列賽取消，並要求球員工會（MLBPA）今晚前就國際球員選秀的3個選項做出決定。與此同時，球員工會還在等待聯盟對球員今天稍早遞出的方案做出全面回應，但聯盟先前已經表示，只有在工會就選秀的3個選項做出決定後，聯盟才會提出對應方案。

MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示，他百般不情願宣布取消這些系列賽。

「很讓人遺憾，經過1週來第2次徹夜協商後，仍沒有達成協議。」「很難過這樣的局面持續影響我們以及參與其中的所有人，特別是忠實球迷。」

根據媒體報導，雙方針對第5年豪華稅的分歧一度縮小到1200萬美元，但對於獎金的看法仍有極大差異。

針對選秀方面，聯盟據說給工會3個選項：第一，用國際選秀交換廢除選秀補償制度；第二、若工會不同意選秀，則讓聯盟有3年時間重新開放勞資協商集體薪資協定（Collective Bargaining Agreement，CBA）；第三、直接廢除選秀補償制度，同意舉行國際選秀。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110310