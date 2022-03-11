大專棒球聯賽一般組 清大睽違8年奪冠

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）110學年度大專棒球聯賽一般組冠軍今天出爐，清華大學在「新竹內戰」靠著投手鍾享澤好表現，力克明新科大，終場6比4勝出，繼102學年度後，睽違8年再度奪下冠軍。

清大從分區排名賽、全國預賽就一路和明新交手，第一場還以3比30慘遭「扣倒」，上週依舊以0比9吞敗。不過今天最關鍵的戰役一舉拿下，清大總教練林琨瀚指出，原本抱持哀兵之姿出戰，沒想到小蝦米真的扳倒大鯨魚，「輸了一整年，贏這場就夠了，就算前面輸他們30分都沒關係。」

此役清大贏得不容易，表定先發的王牌投手蕭珩1球未投就傷退，只好讓前一晚4強戰才剛投完最後3局的鍾享澤緊急接手，結果他今天又投了86球，以完投7局丟4分的表現，幫助學校甜蜜復仇，也拿下象徵MVP的功勞獎。

連3天出賽用球數逼近300球、為球隊貢獻3連勝，鍾享澤賽後透露，策略是強調控球和進壘點，「丟給他們打，讓隊友接。」清大和明新不只同居新竹，隊上球員互有認識，這次南下高雄比賽還住在同一間飯店，鍾享澤笑說：「這幾天常遇到，我們都會開玩笑叫他們要讓我們。」

林琨瀚在賽後受訪時感動哽咽，在清大棒球隊執教10多年的他表示，這是任內第3座冠軍，前一次是101、102學年度的2連霸，「我的小孩子太可愛了，他們齊心協力，有那個使命感。」

季軍戰則由台北海大和文化大學一路纏鬥到延長賽，海大克服3分落後，最後由此役的先發投手陳宇傑擊出再見高飛犧牲打，以14比13險勝。（編輯：謝雅竹）1110311