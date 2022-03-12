本土王牌對決 江少慶2局無失分、王維中挨轟

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中華職棒富邦悍將隊12日在自辦熱身賽推出本土王牌投手江少慶（前）先發，以26球投2局，被敲1支安打，送出2次三振，沒有失分，最快球速達149公里。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月12日

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職味全龍隊今天在斗六球場舉行自辦熱身賽，迎戰富邦悍將隊，雙方都推出首度對外實戰的本土王牌先發，悍將的江少慶投2局沒有失分，不過味全的王維中投1局挨轟，失2分。

味全「龍王」王維中先發投1局，不過一開始就被林哲瑄敲出首局首打席全壘打，之後被王正棠擊出內野安打，再被霸帝士敲二壘安打掉1分，接著解決掉高國輝，但又被林益全敲安打，最後讓高國麟擊出雙殺打化解。總計王維中投1局用了18球，被敲4支安打，失掉2分，球速約139公里左右。

悍將去年狀元江少慶則是在1局下演出3上3下，2局下1出局之後被李凱威敲二壘安打，對蔣少宏投出觸身球後，再出現暴投，面臨二、三壘有人危機，不過三振掉陳品捷後，再解決吳東融化解。總計江少慶用26球投2局，被敲1支打，送出2次三振，沒有失分，最快球速達149公里。

5局上2出局之後，悍將再有攻勢，王正棠、霸帝士敲安打得1分後，高國輝選到保送，林益全再補上安打攻下1分；6局上再靠著楊晉豪、張進德敲安打，以及對方失誤、暴投，攻下3分；7局上也利用對方失誤串聯起攻勢，再得3分。

味全在8局下靠著蔣少宏從藍愷青手中轟出2分砲，開始追分；9局下林辰勳敲三壘安打後，石翔宇再擊出高飛犧牲打得1分，不過最終悍將仍以10比3擊退味全。（編輯：陳政偉）1110312