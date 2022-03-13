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胡智為熱身賽飆151公里 統一獅2轟擊退兄弟

2022/3/13 16:53
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職統一獅隊今天與中信兄弟隊自辦熱身賽，獅隊先發投手胡智為投3.1局失1分、最快球速151公里，獅隊蘇智傑、姚雨翔開轟，終場以5比4拿下勝利。

中華職棒統一獅隊今天在台南市立棒球場自辦熱身賽，迎戰中信兄弟隊，這場比賽開放購票入場觀賽，賽前預售票破1200張，總計有1808名觀眾入場。

獅隊今天派出投手胡智為先發，胡智為開賽讓兄弟打者6上6下，3局1人出局後接連被敲2支安打，但力守不失分，4局續投接連被敲2支安打、高飛犧牲打失掉1分退場。

胡智為今天總計用54球投3.1局，投出2次三振、沒有保送，被敲4支安打，失掉1分責失分，最快球速151公里。

獅隊比賽前半段就有攻勢，首局蘇智傑敲出2分砲，2局姚雨翔開轟，陽春砲幫助球隊取得3比0領先；兄弟4局追回1分，6局靠著接連安打、高飛犧牲打再拿1分，7局王政順從獅隊中繼投手潘威倫手中敲出2分砲、一棒翻轉戰局。

獅隊比賽後半段追分，8局靠著保送、盜壘、林岱安適時安打送回追平分，9局再著柯育民三壘打、滾地球跑回致勝分。

獅隊野手胡金龍今天先發打3棒、指定打擊，單場3打數敲出1支安打，獅隊今天先發第8棒為具旅美資歷的野手林子偉、守二壘，總計2打數沒有敲出安打。（編輯：李錫璋）1110313

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