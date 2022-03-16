高中排球聯賽內湖高中拚衛冕 頭城家商挑戰首冠

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110學年度國高中排球甲級聯賽總決賽將於21日至27日前進屏東縣立體育館舉辦，高中體總16日舉辦賽前記者會，邀請各隊代表出席，鼓勵選手們大展球技、爭取佳績。中央社記者黃巧雯攝 111年3月16日

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）110學年度中等學校排球甲級聯賽總決賽將於3月21日至27日登場，內湖高中將尋求高中男子組連霸，頭城家商來勢洶洶，將挑戰隊史首冠。

高中體總今天舉辦110學年度國高中排球甲級聯賽總決賽記者會，教育部參事葉丁鵬受邀出席，鼓勵各隊好手大展球技，爭取佳績。

中等學校排球甲級聯賽總決賽這次前進屏東縣立體育館，將於3月21日至27日展開激戰，其中23日、27日分別為國、高中組冠軍賽。

高中男生組部分，由礁溪國中2連霸班底組成的頭城家商，成軍僅3年，今年邁入「收成年」，渴望突破隊史新紀錄，球員林嘉偉接受媒體聯訪時表示，由於與陣中多數隊友從國小就搭配至今，「感情好，磨合沒太大問題」。

林嘉偉也與隊友互相打氣，鼓勵大家發揮練習的水準，壓力不要太大，希望共同努力，挑戰隊史首座金盃。

去年奪下隊史首冠的內湖高中，陣容重新洗牌，衛冕之路更加艱辛，隊長凌岳表示，由於球隊大換血，這次能晉級6強已經達成目標，對於尋求連霸，則抱持平常心。

在陣中學長畢業後，輪到凌岳肩負重責，帶領學弟出擊，「之前滿常生氣的，後來發現沒什麼用，反而壓力更大」。凌岳決定先管控好自己情緒、轉換心態，調整好自己，並示範給學弟看。

除了頭城家商、內湖高中外，握有7連霸紀錄的豐原高商今年從挑戰者拚起，同樣有機會角逐冠軍。

高中女生組方面，挑戰隊史第3次3連霸紀錄的中山工商，跨季25連勝氣勢如虹，而東山高中陣中擁有2名身高超過180公分的高塔坐鎮，防守堅如磐石。

今年同樣面臨陣容換血的鶯歌工商和華僑高中，力求穩住4強席次，至於連續8年闖入決賽的內湖高中和「享受挑戰」的南湖高中準備放手一搏，挑戰冠軍寶座。（編輯：張雅淨）1110316