UBA決賽週末熱鬧登場 政大瞄準2連霸

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（中央社記者龍柏安台北17日電）政大頂著衛冕軍光環，8強賽又排名第1，本週在台北小巨蛋登場的UBA最終4強決賽，大四前鋒張鎮衙強調：「沒人想在最後一年留遺憾，將會專注在4強賽尋求連霸。」

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，本週六、日將在台北小巨蛋進行最終4強賽，男子組包括政大、健行科大、世新大學以及萬能科大；女子組則由2連霸的世新領軍，加上台灣師大、文化大學與佛光大學。

政大昨天宣布將兩名大一球員禁賽，不過教頭陳子威透露，好消息是陣中傷兵幾乎都已歸隊，包括先發後衛游艾喆與塞內加爾外籍生丁恩迪（Amdy Moustapha Dieng），因此戰力影響不大。

「政大飛人」林彥廷也說，今年他的奪冠企圖心很強烈，因為生涯從未享受過2連霸，加上學長張鎮衙即將畢業，「我想為他、為這個團隊，再拼1座冠軍。」

包括今年在內，健行已連續7季闖進4強，但球風倚重外線投射的他們，在空間感特大的小巨蛋將是隱憂，不過教練劉孟竹表示並不擔心，「因為我們球隊裡的成員，多半都歷經過小巨蛋的洗禮。」

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至於今年將挑戰女子組3連霸的世新，今年男、女再次雙雙挺進4強，教練何正峰表示，他訓練時絕口不提連霸，「因為球員們壓力都很大，我不想再給她們壓力。」

為了抒壓，世新女籃訓練近來也加入冥想課程，何正峰透露，很多球員甚至在說出心裡話後哭得唏哩嘩啦，透過這些過程能幫助球員宣洩情緒和壓力，他並強調，4強賽拼得不光是技術和體能，「最後打得是心理素質。」（編輯：屈享平）1110317