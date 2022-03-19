邱辰代打敲逆轉滿貫砲 官辦熱身賽味全勝獅隊

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒官辦熱身賽今天開打，在台南棒球場的賽事，味全龍隊本來落後，不過7局上邱辰代打時，從劉軒荅手中轟出逆轉滿貫全壘打，終場味全以5比2擊敗統一獅隊。

獅隊在1局下靠著胡金龍敲二壘安打、蘇智傑補上安打，率先攻下1分；不過4局上味全的林智勝敲三壘安打後，李凱威也敲安打得1分，追平比數；5局下獅隊的林子豪、胡金龍接連敲二壘安打，再度讓獅隊取得領先。

不過7局上獅隊投手劉軒荅遇到危機，被陳品捷敲安打後投出保送，再被拿莫．伊漾擊出內野安打，形成滿壘，接著邱辰代打轟出滿貫全壘打，一棒超前比分，終場味全就以5比2擊敗獅隊。

獅隊今天推出胡智為擔任先發投手，用62球投4局，被敲3支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失掉1分。味全的先發投手林子昱則是用44球投3局，被敲3支安打，投2次保送、1次三振，失掉1分，最終勝投由第4任投手劉昱言拿下。

在富邦悍將後來沒機會上場的胡金龍，本季轉戰統一獅隊後，各方矚目。他在官辦熱身賽首戰先發打第3棒、擔任指定打擊，2打數敲出2支二壘安打，還選到1次保送，表現優異。

今年從中信兄弟轉戰味全龍的林智勝，此戰則是先發打第2棒、擔任指定打擊，敲出1支三壘安打，選到1次保送，吞下1次三振，總計2打數敲出1支安打。（編輯：屈享平）1110319