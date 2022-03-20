UBA郭虹廷打點奏效 文化逆轉佛光摘季軍

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110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽20日在台北小巨蛋進行冠軍賽與季軍戰，首先登場的女子組季軍戰，文化大學靠著郭虹廷（藍衣14號）全場拿下23分，幫助球隊拿下本季UBA季軍。中央社記者張新偉攝 111年3月20日

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（中央社記者龍柏安台北20日電）文化大學今天在第4節最後5分鐘祭出打點戰術，由新人后郭虹廷猛往禁區攻擊，她全場拿下23分，其中8分在決勝期拿下，終場文化大學以74比62擊敗佛光大學，拿下本季UBA季軍。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組季軍戰今天在台北小巨蛋登場，文化靠著最後關頭頻頻打點，後來居上扳倒前2年季軍佛光大學。

文化大一菜鳥中鋒郭虹廷今天先在第4節5分13秒禁區單打得手，率隊超前比分，接下來鄭慧慈再補上一記中距離跳投，也把分差拉開。

郭虹廷透露，高中時她就很想要新人后的頭銜，可惜當年未能如願，因此升上大學後，就希望可以彌補當年遺憾，如今不但圓夢，且在季軍戰扳倒強敵，滋味格外甜美。

佛光王牌前鋒王竫婷昨天因學生證未蓋下學期註冊章而無法上場，今天她回歸球場攻下最高的32分，可惜決勝期背負4次犯規，也成為對手狙擊打點的對象，只能眼睜睜看著快入袋的勝利被對手搶走。

比賽結束後王竫婷與教練楊淑淨相擁，兩人都哭成淚人兒，對於昨天的烏龍事件，王竫婷強調，「昨天我犯了不該犯的錯。」

楊淑淨承認，她知道王竫婷被對手刻意針對，但前3節王竫婷除了得分，還要幫忙隊友補防，因此最後關頭她仍把王牌留在場上，並希望其他球員也能提供支援，可惜最終未能如願。（編輯：張雅淨）1110320

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽20日在台北小巨蛋舉行的女子季軍戰，終場文化大學（圖）以74比62擊敗佛光大學，拿下本季UBA季軍，賽後全隊開心合影留念。中央社記者張新偉攝 111年3月20日