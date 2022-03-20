王凱裕轟22分獲MVP 政大扳倒世新完成UBA連霸

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（中央社記者龍柏安台北20日電）UBA衛冕軍政治大學今天靠著王凱裕轟下最高的22分，主控游艾喆送出生涯新高的18次助攻，第4節擋住對手反撲，以74比65擊敗世新大學，如願寫下連霸。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組冠軍賽，今晚在台北小巨蛋吸引滿場球迷進場觀賽，政大靠著上半場61.1%團隊三分球命中率護航，全隊合力飆進11顆三分球，最多取得21分領先，就連自家控衛游艾喆賽後都說：「太扯了，上半場真的太準。」

比賽結束那刻，紫色的彩帶在小巨蛋天空交織成綺麗的景色，政大球員在場上激動歡呼、相互擁抱，慶祝他們用最完美的方式，替今年賽季劃下句點，而王凱裕則成為這場主秀的領銜男主角。

王凱裕從高中能仁家商至今，連4年都奪冠，卻是他生涯首度獲選冠軍賽MVP，他有些意外地說：「很開心，謝謝隊友把機會做給我。」他強調，這座獎項不屬於他一個人，而是所有隊友，「因為沒有他們，就沒有冠軍和這個獎項。」

事實上，王凱裕比賽中，壓根沒想過會獲獎，「因為一路打上來，我心裡只有一個念頭，就是拿冠軍。」如今他成為新科MVP得主，他才說：「這個獎也算是對自己的認可吧。」

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游艾喆今天單場送出生涯最多的18次助攻，他歸功隊友手感很燙，他也說，本季他們只輸過1場球，大家都把他們連霸視為理所當然，如今他們總算完成任務，「壓力在這一刻全部釋放了。」

政大上季奪冠，是由張鎮衙獲選冠軍賽MVP，今天攻下13分的他，球季結束後將從UBA舞台「畢業」，雖完成連霸使命，MVP卻沒能連莊，對此他一點都不在乎，「因為在這個球隊裡，每個人都能跳出來。」（編輯：李錫璋）1110320