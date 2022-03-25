胡智為5局好投 蘇智傑、姚雨翔開轟獅隊搶勝

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中職官辦熱身賽持續進行，統一獅隊25日在澄清湖球場迎戰樂天桃猿隊，派出投手胡智為先發登板，總計投5局失1分、好投壓制，率隊以5比3拿下官辦熱身賽首勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月25日

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職官辦熱身賽統一獅隊今天派出開幕戰先發人選投手胡智為先發，總計5局失1分、好投壓制，獅隊蘇智傑、姚雨翔都開轟，終場以5比3擊敗樂天桃猿隊，拿下官辦熱身賽首勝。

中華職棒33年賽季將於4月2日開打，統一獅隊作客洲際棒球場與中信兄弟交手，獅隊總教練林岳平先前就曾點名，投手胡智為、施子謙及江辰晏近況最佳，開幕戰將擇一扛起先發重責。

今天官辦熱身賽統一獅隊今天在澄清湖棒球場與樂天桃猿隊交手，獅隊派出胡智為先發，胡智為首局稍微有狀況，1人出局後被藍寅倫敲出三壘打，再被梁家榮敲出高飛犧牲打失掉1分。

胡智為越投越穩，今天總計用60球投5局，僅被敲出4支安打，投出1次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

獅隊今天1局上靠著邱智呈內野安打、蘇智傑開轟，2分砲幫助球隊取得領先，桃猿1局下追回1分，獅隊姚雨翔4局開轟，陽春砲幫助球隊取得3比1領先，獅隊6局再靠著安打、失誤、許哲晏、陳傑憲、施冠宇接連安打，單局再添2分保險分。

桃猿隊2到6局都沒能再拿分數，直到7局靠著林承飛安打、邱丹二壘打送回團隊第2分、8局陳晨威靠著失誤、盜壘、失誤、跑回第3分，攻勢沒有延續、桃猿吞下敗仗。

樂天桃猿隊今天派出投手曾仁和先發，曾仁和今天首局就到強襲球打到腳部，總計投2局被敲出2支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分、提前退場，吞下敗投。（編輯：黃世雅）1110325