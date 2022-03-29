中職CPBLTV將在Hami Video上架 單隊每月77元

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中華職棒29日公布新一代的CPBLTV將從4月1日起於Hami Video正式上架並開放球迷訂閱，購買單隊主場賽事每月新台幣77元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒今天公布新一代的CPBLTV將從4月1日起於Hami Video正式上架並開放球迷訂閱，購買單隊主場賽事每月新台幣77元，購買全賽事則是每月277元，且會提供海外收視服務。

中職今天發布新聞稿表示，中華職棒官方賽事轉播平台CPBLTV在2014年正式營運，提供球迷中職賽事轉播服務，採付費模式讓球迷除了收看一軍例行賽直播，同時也可收看賽事VOD、二軍賽事、歷史賽事、明星賽等系列賽，以及選秀會、年度頒獎典禮等年度盛會。

從今年4月1日起，CPBLTV將轉換平台，在Hami Video正式上架，並提供更優質的收視服務與多樣化的訂閱方案，以滿足球迷收視需求。

CPBLTV今年將提供全新訂閱服務，讓球迷有更多元的選擇，除了仍可在同一個平台上收看5隊主場賽事，也推出單隊主場賽事訂閱方案，單隊每個月77元；訂購聯盟全賽事，優惠月費277元。而全新CPBLTV收視方案，將繼續提供海外收視服務。

4月1日起，CPBLTV將於Hami Video平台開放訂閱，首先下載Hami Video app，接著使用行動門號登入，再選擇收視方案，3步驟就可以享受中職賽季轉播服務，每個帳號可同時在3個行動裝置上使用。

中職網路轉播平台除了CPBLTV之外，今年中職各球團都選擇Twitch當作轉播平台，除了富邦悍將的平台是免費收看，其他4隊都會採收費制。（編輯：張雅淨）1110329