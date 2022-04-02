辜茂碩U18東岸聯盟好投 盼成登板就要贏的投手

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2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽持續展開，麥寮高中2日與西苑高中交手，麥寮高一投手辜茂碩先發5.1局無責失、展現壓制力，率隊以7比2拿奪勝。中央社記者謝靜雯攝 111年4月2日

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（中央社記者謝靜雯台東2日電）U18東岸聯盟棒球賽麥寮高中今天與西苑高中交手，麥寮高一投手辜茂碩先發5.1局無責失、展現壓制力，率隊以7比2拿下首勝；總教練吳秉倫看好辜茂碩未來性，盼將他培養成登板就是要贏球的投手。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽B組預賽，麥寮高中賽前吞下2敗，今天與西苑高中交手，麥寮派出高一投手辜茂碩先發，辜茂碩1局讓打者3上3下，2局先被敲出1支安打、隊友守備失誤，1人出局後投出保送，接著被打出滾地球、暴投，失掉2分，但及時回穩，沒有擴大失分危機。

辜茂碩今天總計用76球投5.1局，被敲出4支安打，投出1次四壞、4次三振，失掉2分非責失分、拿下勝投，最快球速138公里。

麥寮開賽就有攻勢，抓準西苑投手不穩，1局靠著3安、3保送、對手1次守備失誤，開賽就攻下6分大局、奠定勝基，6局再靠著四壞保送、安打，多添1分保險分，拿下此次比賽首勝。

麥寮總教練吳秉倫給辜茂碩今天表現打70分，點出辜茂碩投球時左邊肩膀太容易開掉的缺點，如果可以修正投球動作，會讓控球更穩定。

吳秉倫十分看好辜茂碩潛力，認為他球質不錯、尾勁好，是球隊重點培養的先發投手戰力，除了直球外還有伸卡、滑球、變速球，看好他高三最快球速可以投至145公里。

吳秉倫表示，此次東岸聯盟以高一球員為主，總計帶了16名高一球員，今天先發高一有5人，也希望藉此機會挑選出接下來玉山盃青棒賽名單。（編輯：張芷瑄）1110402