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宋家豪日職二軍出賽 中繼1局無失分

2022/4/2 18:16
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪季前因為母親過世回台，開季從二軍出發，今天二軍首場出賽，對橫濱隊中繼投1局，被敲1支安打，投出1次保送、無失分，樂天以6比4拿勝。

日職樂天金鷲隊投手宋家豪去年球季投出好表現，整季後援出賽63場，打破「大郭」郭源治1988年締造的台灣旅日投手單季最多出賽紀錄。

宋家豪去年戰績3勝3敗、24次中繼成功、7次救援成功，防禦率僅2.23，也替自己爭取好合約，今年推定年薪1億1000萬日圓（約新台幣2728萬元）。

宋家豪1月底返回日本、投入春訓備戰新球季，但2月初因為媽媽過世緊急回台，今年開季沒有在一軍名單中、先從二軍出發。

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日職二軍例行賽樂天隊今天與橫濱隊交手，兩隊5局打完樂天隊4比1領先，宋家豪6局登板中繼，面對首名打者被敲出安打、跑者盜上二壘，接著依序讓打者敲出中外野方向飛球、游擊方向滾地球出局，再投出四壞保送，最後讓打者敲出二壘方向滾地球出局、抓到該局第3個出局數。

宋家豪今天總計用21球投1局，被敲1支安打，投出1次四壞保送，無失分、無關勝敗。（編輯：吳協昌）1110402

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