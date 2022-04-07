郭俊麟輕微拉傷右腳 跳過1次先發李子強代替

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中華職棒富邦悍將投手郭俊麟（左）本來預計8日要本季初登板先發，不過6日跑步時輕微拉傷右腳，臨時跳過先發，由李子強擔任這場比賽的先發投手。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月7日

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（中央社記者楊啟芳新北7日電）中職富邦悍將投手郭俊麟本來預計明天要本季初登板先發，不過昨天跑步時輕微拉傷右腳，臨時跳過先發，由李子強成為明天先發；至於洋投威迪茲，明天則是會首度在二軍出賽。

郭俊麟在2020年季中加入職棒，但當時他因為剛動完手肘手術，直到去年下半季末才登上一軍投手丘。經過完整春訓，郭俊麟今年迎來中職生涯第一個完整球季，本來預計要在明天登板先發，不過出了一點小插曲，悍將總教練丘昌榮今天接受媒體訪問時表示，郭俊麟在昨天跑步時右腿輕微拉傷，會跳過一次先發。

由於是突發狀況，今天賽前教練團才討論明天替補的先發投手，最後決定由李子強擔任先發，對上中信兄弟的泰迪。丘昌榮表示，「郭俊麟也很想投，但因為拉傷的是軸心腳的右腳，教練團基於保護他的立場，先跳過1次先發。」至於另一名本土投手陳仕朋，丘昌榮指出，這星期會讓他先發出賽。

至於去年效力兄弟的洋投威迪茲，丘昌榮指出，明天會先讓他在二軍出賽1場，因為之前他都只有Live BP（實戰投打練習）過而已，投完之後會看他的反饋狀況，來決定下星期是否會上一軍先發，不過丘昌榮說：「我是希望下星期他就可以上來。」（編輯：陳政偉）1110407