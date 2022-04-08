楊志龍睽違905天重返一軍 熬過肩傷嘆不容易

中華職棒中信兄弟投手楊志龍（圖）8日升上一軍，上次他在一軍登板已經是905天前的事情，熬過等同於投手惡夢的肩傷，中間一度想放棄，楊志龍表示，一路走來真的很不容易，現在最大的目標就是保持身體健康。中央社記者楊啟芳攝 111年4月8日

（中央社記者楊啟芳新北8日電）中職中信兄弟投手楊志龍今天升上一軍，上次他在一軍登板已經是905天前的事情，熬過等同於投手惡夢的肩傷，他表示，中間一度想放棄，一路走來真的很不容易。

楊志龍從2020年肩膀開刀後就一直飽受肩傷困擾，去年在二軍也是斷斷續續出賽，他今天接受媒體訪問時說，去年丟丟停停的狀態是最辛苦的，「丟2場又發炎、休1個月再丟、又休1個月，這是比較困難的地方。」

楊志龍指出，去年這段時間有沮喪的心情是一定的，因為心態著急，難免會比較負面一點，也有曾經想過放棄，「丟完球又不舒服就會覺得好辛苦喔，會不想訓練，想直接回去睡覺，但這種情緒一下就過了，該做的、該訓練的還是會做。」

談到幫助自己最多的人，楊志龍表示，家人在他受傷期間一直在背後支持，還有球迷的支持，「還有球迷在期待我，我當然就不能放棄。」楊志龍也指出，二軍投手教練王建民幫助他非常多，包括重建投球機制、縮短揮臂，還有下肢力量的訓練。

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楊志龍是在昨天收到升一軍通知，剛好昨天是他29歲生日，成為最棒的生日禮物。他笑說，當下還用手機計算距離上次上一軍已經是快1000天之前的事情，「還滿不容易的，一路走下來很辛苦。」至於在一軍的目標，他說：「身體健康吧，每次都是身體健康，這對我來說是最大的課題。」

雖然楊志龍之前大部分都是擔任先發，不過從今年春訓開始都是以中繼為方向調整，他指出，現在還有很多不懂的地方，都會去請教像是李振昌、官大元等學長，包括要怎麼快速熱身，「以開過刀的肩膀來說熱身會比較困難，在牛棚準備必須保持隨時可以上場的狀況。」（編輯：張芷瑄）1110408