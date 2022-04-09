陽耀勳敲生涯首支再見安打 悍將本季首勝開張

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中華職棒8日賽事中信兄弟本來取得大幅領先，不過富邦悍將從第8局攻下4分開始反攻，到延長賽11局下時，陽耀勳（中）代打敲出再見安打，是他生涯首支再見安打，悍將以7比6奪下本季首勝，中止連敗。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月9日

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（中央社記者楊啟芳新北8日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，中信兄弟本來取得大幅領先，不過富邦悍將從第8局攻下4分開始緊咬，到延長賽11局下時，陽耀勳敲出再見安打，以7比6奪下本季首勝。

兄弟在1局上靠著福來喜、許基宏、詹子賢接連敲安打，攻下2分；3局上福來喜敲二壘安打後，張志豪補上安打得1分；7局上福來喜、詹子賢敲安打，加上游擊手接球失誤，及張志豪的高飛犧牲打，兄弟再得2分；8局上兄弟靠著對手2度失誤得1分，取得6比1領先。

悍將在8局下展開反攻，打了10個人次，林益全、張進德、霸帝士、高國麟、申皓瑋都敲出安打，攻下4分，將兄弟投手吳俊偉、謝榮豪都打退場，在滿壘危機時，彭識穎登板讓林哲瑄擊出小飛球，彭識穎自己演出滑接美技化解，兄弟仍有1分領先。

不過9局下悍將的于森旭擊出內野安打並靠著對手失誤到二壘，接著張進德敲出安打追平比分；到了延長賽11局下，在三壘有人時，陽耀勳代打敲出再見安打，終場悍將以7比6擊敗兄弟，中止開季3連敗，奪下本季首勝。

賽後悍將總教練丘昌榮表示，「選手都沒有放棄，一步一步慢慢來，希望這場勝利可以激起大家的信心，我們還有很多不足的地方，但至少看得出來他們不放棄。」丘昌榮希望趕快把感覺找回來，至少要打得像今天比賽後半段的感覺。

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陽耀勳去年底被樂天桃猿釋出，今年轉戰悍將，結果季初就建功。他表示，第11局當下是專心選自己想攻擊的球，「因為前面2個壞球，我以為他（陳柏豪）會投比較開，沒想到他會投紅中滑球。」等了10局才上場，陽耀勳指出，其實教練團都會提早跟選手講要準備，所以有充足時間想自己的策略。

這場打出生涯首支再見安打、奪下單場MVP，陽耀勳表示，當然會是印象很深刻的一場，「第一次在新球隊，拿下第一勝，滿爽的。」雖然悍將開季狀況不順，不過他說：「慢慢就會有起色，前面也沒有說打得不好，差一個氣而已，今天贏下來就會讓大家更有自信。」（編輯：徐睿承）1110409