新莊體育館有確診者足跡 PLG新北國王急清消

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）中央流行疫情指揮中心公布2日新莊體育館出現確診者足跡，當天正進行台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王與高雄鋼鐵人賽事，國王隊今天上午已完成全館消毒，同時宣布4月16、17日賽事正常舉行。

新北國王4月2日在主場新莊體育館迎戰高雄鋼鐵人，最終以105比94勝出，但當天下午4時至晚間8時新莊體育館出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡。

新北國王今天發布新聞稿表示，球團與新北市政府密切聯絡，並已確認相關完整資訊，上午進行並完成新莊體育館全館消毒作業，目前球隊全體隊職員已完成快篩，全員皆呈現陰性反應，日後也將持續追蹤健康狀況，同步針對入場全體球迷發送細胞簡訊。

球團提醒，當天觀賽球迷務必進行篩檢與自我健康監測，自足跡重疊日隔天開始進行為期10天的自我健康監測，期間可正常上班上課，但應全程佩戴口罩並早晚量測體溫，注意自身健康狀況，也可至各居住地社區篩檢站做免費篩檢；若有「發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常」等症狀，請勿搭乘大眾運輸工具，並佩戴醫用口罩儘速到指定的社區採檢院所就醫。

國王16日、17日將在主場出戰福爾摩沙台新夢想家、新竹街口攻城獅，球團表示，經與相關單位討論，目前這2天主場賽事仍正常舉行，但「場內禁止飲食」，請進場球迷務必落實實聯制、加強手部消毒，工作人員及場內人員請全程戴口罩。（編輯：張雅淨）1110411