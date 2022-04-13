潘威倫傷退 王鏡銘臨危受命登板助獅隊奪勝

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中華職棒統一獅隊先發投手潘威倫13日投5局傷退，隊友王鏡銘（圖）中繼投2局穩住戰局、沒有失分，助隊以5比4拿勝，也是王鏡銘睽違逾1046天再奪勝投。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月13日

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職今天在澄清湖球場進行的賽事，統一獅隊先發投手潘威倫5局上臨時傷退，不過中繼王鏡銘投2局穩住戰局，終場獅隊以5比4擊敗樂天桃猿，王鏡銘睽違超過1000天再奪勝投。

獅隊在2局下靠著對方守備發生狀況失誤3次，加上陳重羽敲二壘安打送回2分，陳重廷補上安打得1分，取得3比0領先；桃猿在3局上展開反攻，陳晨威選到保送後，林立敲出安打，成晉再擊出高飛犧牲打，追回1分；4局上梁家榮、林承飛、張閔勛都敲安打，不過只靠著邱丹的高飛犧牲打得1分。

5局下獅隊的林子豪敲安打後，「金鏞連線」胡金龍、陳鏞基都敲出安打，攻下1分，邱智呈再補上1打點安打，獅隊取得5比2領先；桃猿在8局上靠著梁家榮、林承飛及藍寅倫連3棒敲安打，攻下2分，僅剩1分落後，不過最後獅隊仍以5比4險勝，讓桃猿隊3連勝止步。

獅隊今天推出40歲資深投手潘威倫先發，他在5局上無人出局時，因腰部不適臨時退場，總計用50球投4局，被敲6支安打，投出1次保送，失掉2分，無關勝敗，這場無緣達成生涯第148勝、3萬投球數（差8球）。至於潘威倫的傷勢，球團表示，防護員回報為肌肉緊繃。

臨危受命接替潘威倫上場中繼的王鏡銘，投2局沒有被敲出安打、無失分，最終奪下勝投，上次他拿勝投已經是2019年6月2日的事情，睽違1046天再拿勝，也獲選為單場MVP。他賽後接受MVP頒獎時表示，「很高興教練信任我，在賢拜（潘威倫）有狀況時派我出來，也很高興幫助球隊拿下勝利。」

桃猿先發投手則是洋投狂威，他用104球投7局，被敲10支安打，投1次保送、4次三振，失5分但僅2責失，最後吞下敗投。（編輯：張芷瑄）1110413