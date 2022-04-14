泰迪先發7局好投 兄弟擊敗悍將止5連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒中信兄弟隊先發洋投泰迪14日在台中主場登板，主投7局繳失2分非責失好投，加上打線串連，終場兄弟就以5比2奪勝，中止5連敗。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職今天在洲際球場進行的比賽，中信兄弟先發泰迪投7局，繳出失2分非責失好投，加上打線串連，李聖裕、江坤宇3安猛打賞，終場兄弟以5比2擊敗富邦悍將，中止5連敗。

兄弟在1局下就展開攻勢，王威晨利用游擊手李宗賢失誤上壘後，周思齊敲出安打，許基宏再擊出高飛犧牲打，率先攻下1分；3局下李聖裕、許基宏都敲出安打，張志豪擊出高飛犧牲打，再得1分；4局下福來喜、江坤宇、李聖裕都敲出安打，攻下2分，取得4比0領先。

悍將在7局上反攻，2出局後李宗賢靠著三壘手王威晨失誤上壘，接著陽耀勳、霸帝士都敲出安打，追回2分；不過8局下悍將後援投手岳少華被哥哥岳東華敲二壘安打後，再被江坤宇敲安打掉1分，終場兄弟以5比2擊敗悍將，中止5連敗，也讓悍將吞下3連敗。

兄弟先發投手泰迪此戰用107球投7局，被敲10支安打，沒有出現保送，送出7次三振，失2分但都不是責失，最後奪下本季首勝，獲選為單場MVP；接著吳俊偉、李振昌各投1局，都沒有失分。

悍將先發投手陳鴻文則是用102球投6局，被敲10支安打，也同樣沒有投保送，送出5次三振，失4分含3分責失，最後吞下敗投；之後張瑞麟投0.2局無失分，岳少華投1.1局失1分。（編輯：管中維）1110414