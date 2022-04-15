李凱威本季更快進入狀況 林智勝分享經驗幫助大

中華職棒味全龍隊李凱威14日敲出本季首轟，他15日受訪時表示，這次季前改變練習模式，比較快進入狀況，現在也不像前幾年，只要打不好就會沉寂很久，一直去想哪裡出問題。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月15日

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職味全龍隊李凱威昨天敲出本季首轟，他今天表示，今年季前改變練習模式，比較快進入狀況，加上資深選手林智勝時常會分享如何調整心態，李凱威笑說：「291轟不是假的。」

味全昨天在2比6落後給統一獅隊時，李凱威從劉軒荅手中一棒轟出3分全壘打，幫助球隊只剩1分落後，不過最後仍以5比6落敗。談到昨天這支全壘打，李凱威今天表示，「當下不會緊張，只想要上壘，因為前面的人攻勢都連下來了，沒有想到會全壘打，雖然打出去感覺很好，但也不敢慢慢走。」

李凱威在今天賽前打擊率達3成04，打擊狀況不錯，他指出，因為前2年季前比較注重在體能和重訓，開季時打擊都會比較慢熱，「今年做重量之外還會去打一下，官辦時打得還不錯，只是開季之後又有點跑掉，最近慢慢找回官辦的感覺。」

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李凱威說，去年只要打不好就會沉寂很久，一直去想哪裡出問題，「但其實比賽就是這樣，每一場都在進行，每天都要用不同心情去面對。」本季轉戰味全的資深球員林智勝也會鼓勵他，李凱威說：「學長在技術上不會給太多想法，比較多是心態上，291轟不是假的。」

相較於去年打第2棒居多，李凱威本季大部分都是打中心棒次第5棒，他也會請教林智勝在得點圈有人時要怎麼去應對。李凱威指出，以前打前段棒次時，會慢慢等球，讓後面的人可以觀察投手；不過擔任中心棒次因為已經觀察過投手狀況，要馬上就進入狀況。（編輯：張芷瑄）1110415