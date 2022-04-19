更多編輯台推薦新聞：
達比修有1600K到手史上最快 收MLB生涯第80勝
運動

達比修有1600K到手史上最快 收MLB生涯第80勝

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴琪與鄧振中對話 討論美台國際組織合作
首頁 / 運動

日媒：右投牧田和久將加入中職中信兄弟隊

2022/4/19 09:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京19日專電）日媒報導，曾效力西武獅、樂天金鷲、美國職棒大聯盟教士隊的37歲投手牧田和久近期內將與中職中信兄弟隊簽約加盟。他去年球季結束後退出樂天金鷲，尋找新天地盼能持續投球。

日本Daily Sports報導，牧田於2011年加入西武獅，第一年獲得新人王，隔年起專任先發，有13勝。之後，曾2度成為世界經典賽（WBC）國手、參加過12強棒球賽，在國際性比賽的表現亮麗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2018年他挑戰大聯盟後，老東家西武獅、阪神虎都想爭取他，後來他加入樂天金鷲。2020年他出賽52場，防禦率2.16，成績穩定，但去年僅出賽17場，季後接到戰力外通知。

報導說，不論日本海內外，他想尋找一片新天地，結果獲得中職中信兄弟青睞。中信兄弟的總教練是43歲的林威助，加上今年網羅43歲的平野惠一擔任一軍打擊暨內野統籌教練，2人都是日職阪神虎出身，今年前10場比賽4勝5敗1和，名列第3。（編輯：韋樞）1110419

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載