日媒：右投牧田和久將加入中職中信兄弟隊

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日媒報導，曾效力西武獅、樂天金鷲、美國職棒大聯盟教士隊的37歲投手牧田和久近期內將與中職中信兄弟隊簽約加盟。他去年球季結束後退出樂天金鷲，尋找新天地盼能持續投球。

日本Daily Sports報導，牧田於2011年加入西武獅，第一年獲得新人王，隔年起專任先發，有13勝。之後，曾2度成為世界經典賽（WBC）國手、參加過12強棒球賽，在國際性比賽的表現亮麗。

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2018年他挑戰大聯盟後，老東家西武獅、阪神虎都想爭取他，後來他加入樂天金鷲。2020年他出賽52場，防禦率2.16，成績穩定，但去年僅出賽17場，季後接到戰力外通知。

報導說，不論日本海內外，他想尋找一片新天地，結果獲得中職中信兄弟青睞。中信兄弟的總教練是43歲的林威助，加上今年網羅43歲的平野惠一擔任一軍打擊暨內野統籌教練，2人都是日職阪神虎出身，今年前10場比賽4勝5敗1和，名列第3。（編輯：韋樞）1110419