牧田和久傳將加盟兄弟：有好消息再跟大家報告

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）根據日媒報導，具有美日職棒資歷的下勾投手牧田和久，有望來台加盟中職中信兄弟隊，對此兄弟球團僅回應表示：「有好消息的話會再跟大家報告。」

37歲的投手牧田和久2011年加盟日職埼玉西武獅隊，當年度總計55場出賽（10場先發），戰績5勝7敗，拿下22次救援成功、防禦率2.61，獲得新人王肯定。

牧田和久2012年起轉任先發，2018年赴美職大聯盟、加盟聖地牙哥教士隊，2020年重回日職、效力樂天金鷲隊。

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牧田和久去年球季一軍僅出賽17場，總計投16.1局失掉10分（6分責失分）、防禦率3.31，沒有勝敗成績，季後遭釋出；目前為止日職生涯總計345場出賽，戰績55勝51敗、27次救援成功、96個中繼點，防禦率2.81。

根據日本Daily Sports報導，牧田和久尋找延續球員生涯的舞台，無論先發、中繼都有能力可以勝任，經驗和實戰成績也獲得高評價，有望加盟中職中信兄弟隊，兄弟球團僅回覆，「有好消息的話會再跟大家報告。」（編輯：屈享平）1110419